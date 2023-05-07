شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: محمد معروف مرشح لإدارة مباريات فى كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مسئولو اللجنة أن الهدف الذى تسعى له اللجنة الحالية بقيادة بيريرا هو تجهيز طاقم مصرى كامل لكأس العالم المقبل.
وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة قائمة الحكام التى ستدير منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتى تستضيفها الأرجنتين خلال الصيف الحالي، والتى ستقام في الفترة من 20 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل.
وشهدت قائمة حكام مونديال الشباب، تواجد الثنائي المصري، محمد معروف حكما للساحة وعمر الشناوى حكما لتقنية الفيديو "فار"، وضمت قائمة حكام كأس العالم تحت 20 عاما، 25 حكما للساحة، 38 حكماً مساعداً و 18 حكماً لمباراة الفيديو.
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار دولة الأرجنتين لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز