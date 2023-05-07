شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى مفاجآت ألو إيجبت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخشى فريق سموحة مفاجآت فريق ألو إيجبت، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم
ويفتقد سموحة خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها معاناة اللاعب من كسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، لينتهى موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.
ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.
وفى المقابل، نجح فريق ألو إيجيبت فى الصعود إلى دوري القسم الثاني بعدما تصدر المجموعة السادسة من دورى القسم الثالث، كما نجح الفريق في الإطاحة بفريق المرج وإيسترن كومبانى في الأدوار التمهيدية.
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