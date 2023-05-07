شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخشى مفاجآت ألو إيجبت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى فريق سموحة مفاجآت فريق ألو إيجبت، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم

ويدخل سموحة اللقاء بمعنويات عالية بعد العودة من المحلة بفوز مهم على غزل المحلة بهدفين نظيفين، بينما يتمسك ألو إيجبت بآماله فى مواصلة المفاجآت.

من جهته طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة احترام فريق ألو إيجبت، وحذر من مفاجآت كأس مصر، وضرورة بذل الجهد والتركيز من أجل عبور موقعة ألو إيجيبت، والتأهل لدور الـ16 من أجل مواصلة التواجد بين الكبار.

ويفتقد سموحة خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها معاناة اللاعب من كسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، لينتهى موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

وفى المقابل، نجح فريق ألو إيجيبت فى الصعود إلى دوري القسم الثاني بعدما تصدر المجموعة السادسة من دورى القسم الثالث، كما نجح الفريق في الإطاحة بفريق المرج وإيسترن كومبانى في الأدوار التمهيدية.