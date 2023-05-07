شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود نجم الأهلى والاتحاد يحتفل بعيد ميلاده الـ"25" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد محمود، لاعب الاهلى المعار للاتحاد السكندرى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده رقم 25، فهو من مواليد 7 مايو 1998، وانضم للقلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية قادماً من صفوف فريق وادى دجلة فى صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 20 مليون جنيه.

ومر محمد محمود بمواقف صعبة للغاية منذ ارتدائه القميص الأحمر، فقد شارك اللاعب في 74 دقيقة فقط مقسمة على مباراتين هما مباراتا بيراميدز التى خسرها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسموحة والتى فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وحينما تعافى وأصبح سليماً تلقى صدمة أخرى بإصابة أخرى بالرباط الصليبى .

ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الجارى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 اكتوبر مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى.

وتلقى محمد محمود حملة دعم كبرى من الجمهور الاهلاوى وكذلك من زملاؤه ومن جماهير الكرة المصرية بمختلف ميولها ، وبدأ اللاعب طريق العودة للملاعب مؤخراً فلقد شارك في مباراة الاهلى الأخيرة بالدوري أمام سيراميكا التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ونجح في استعادة جزء من جاهزيته الفنية حينما حل بديلا وأستطاع خطف ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة كما أهدر فرصة أمام المرمى.

وعموما شارك محمد محمود فى 28 مباراة مع وادى دجلة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع أخر فيما شارك مع الاهلى في 5 مباريات بواقع 102 دقيقة لعب صنع خلالها هدفاً وتوج ببطولة الدوري مع أصحاب الرداء الأحمر.

محمد محمود كان ضمن صفوف المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب ولكن تسببت الاصابة فى إبعاده عن التتويج الأفريقى للفراعنة الصغار بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة .

انضم محمد محمود إلى صفوف المنتخب بطلب مباشر من أجييرى مدرب الفراعنة السابق -بعدما كان ضمن كتيبة منتخب الأولمبي- بعد إصابة سام مرسى قبل مباراة النيجر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

ورحل محمد محمود لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الاعارة قبل بداية هذا الموسم ضمن صفقة انتقال مروان عطية للأهلى حتى يشارك اللاعب بصفة أساسية ويستعيد مستواه الفنى والبدنى