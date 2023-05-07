شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى فى نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه فى تمام السابعة مساء اليوم الأحد، فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك، فى نهائى بطولة كأس السوبر الأفريقى التى ينظمها النادى الأهلى صالة الملك عبدالله الفيصل بفرع الجزيرة.

وقد تأهل الزمالك إلى النهائى بعد الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى أمس.

بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسى عن عدم المشاركة .

وشهد الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد، الذى أقيم أول أمس بمقر النادى الأهلى، حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور اريموا رئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وك خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، ويزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة اليد، والسادة ممثلى الأندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.