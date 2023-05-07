شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف الترجى التونسى قبل موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الترجى فى الدوري التونسى، وكذلك مبارياته الأفريقية فى دوري الأبطال، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل تونس قبل ملاقاته فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

ويرغب كولر فى تحقيق فوز يسهل من مهمة الفريق الأحمر قبل مباراة العودة بالقاهرة المقرر لها الجمعة بعد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويعكف كولر على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز التي أقيمت مساء الجمعة الماضى، والعمل على تصحيحها قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى.

كما يعقد كولر جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر لمعرفة موقف اللاعبين المصابين قبل التحضير لمباراته أمام الترجى.

وعانى الأهلي من أكثر من إصابة خلال الفترة الماضية، منهم من تعافى ومنهم من يواصل التأهيل، مثل عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد الضاوى حيث يرغب الجهاز الفني في استعادة كل اللاعبين قبل مباراة الترجى الحاسمة في مستقبل الفريق.