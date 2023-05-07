شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج دكرنس اليوم فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق سيراميكا، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، فريق دكرنس أحد أندية مجموعة بحرى بالقسم الثانى باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم

ويدخل الفريقان بمعنويات عالية، حيث أطاح سيراميكا بفريق البنك الأهلى من كأس الرابطة بركلات الترجيح فى آخر مباراة، فى حين حقق دكرنس فوزا مهما على سبورتنج في المباراة الماضية بالقسم الثانى.

ويأمل التونسى معين الشعبانى، المدير الفني لفريق سيراميكا، فى قيادة الفريق للتأهل للدور الـ16 من أجل استعادة الثقة والتقدم في جدول الدورى، وحذر اللاعبين من مفاجآت الكأس، خاصة أن دكرنس من الفرق المميزة والتي تنافس على الصعود للدورى، وطلب من لاعبيه بضرورة إنهاء المباراة مبكرا حتى لا تتصعب الأمور.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

وفى المقابل، يسعى حسام عبد العال، المدير الفني لفريق دكرنس، لتحقيق المفاجأة والإطاحة بسيراميكا من الكأس والاستمرار في مغامرة الكأس، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد ومواصلة التركيز من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16.

ويحتل فريق دكرنس المركز الثالث في ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 42 نقطة متأخرا بنقطتين فقط عن المتصدر طنطا، بعد مرور 24 جولة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر 4 مواجهات فقط، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.