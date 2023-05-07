شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة الحمام فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة فريق الحمام المطروحي قبل المواجهة المرتقبة للفريقين غداً، الاثنين، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وكان المقاولون العرب قد تعادل بهدف لمثله فى المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة 27.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون، بقيادة شوقي غريب، بمباريات فريق الحمام فى القسم الثاني، للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المطروحي.

وشدد شوقي غريب على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص وعدم الاستهانة بالمنافس، محذراً من مفاجآت الكأس التي تطيح بأسملء كبيرة أمام فرق القسم الثاني.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.