شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز مصطفى شلبى للمشاركة مع الزمالك أمام بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الجناح الهجومى للفريق الأبيض مصطفى شلبى من أجل المشاركة فى مواجهة بروكسى بكأس مصر.

وحدد أوسوريو برنامجا بدنيا وفنيا خاصا لشلبى بعدما تماثل اللاعب للشفاء، من الإصابة التي كان يعاني منها فى العضلة الضامة، وشارك شلبي فى الفقرات البدنية والفنية بشكل طبيعي على هامش المران الذى أقيم أمس، لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

وكان أوسوريو حرص على تصعيد الثنائي أحمد محمود وأحمد عبد الرحيم ايشو لاعبى فريق 2003، وشارك أحمد محمود الظهير الأيمن وإيشو الجناح الهجومي، فى التدريبات أمس، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشهدت تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة مشاركة أكثر من لاعب من فريق 2003 أمثال عبد الله محمد ومحيى جمعة .

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.