شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ الكولومبى أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التقرير الذى سلمه البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق إلى مسئولى النادى الأبيض، واستقر على فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وإعادة تقييمهم مرة أخرى قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن الراحلين نهاية الموسم.

وطالب أوسوريو اللاعبين بعدم الانسياق وراء الشائعات التى يتم تداولها بشأن أسماء الراحلين عن الفريق، مؤكداً أن المعيار الأساسى للتقييم عنده يبنيه على الالتزام وتنفيذ تعليماته، وبذل أقصى جهد فى التدريبات، والظهور بشكل جيد فى المباريات، وقواعد أخرى كثيرة منها الانضباط والحضور إلى المران فى موعده.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسى، المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبروكسى بكأس مصر





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.