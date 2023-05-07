شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة العالم للاسكواش في شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل كل من، علي فرج، مازن هشام، نوران جوهر، هانيا الحمامي، مصطفى عسل، ونور الطيب، إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

نتائج الرجال:

- فوز مصطفى عسل على الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-1وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-6, 9-11, 11-5.

- فوز علي فرج على الانجليزي ناثان ليك بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-1, 9-11, 11-3.

- فوز مازن هشام على مواطنه علي أبو العنين بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 8-11, 11-9, 11-7.

نتائج السيدات:

- فوز نوران جوهر على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6، 11-4، 11-7.

- فوز نور الطيب على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 12-10, 11-6.

- فوز هانيا الحمامي على مواطنتها أمينة عرفي بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 5-11, 7-11, 11-9.

- هزيمة سلمى هاني أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-3.