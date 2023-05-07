شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحيل ملف عروض مابولولو إلى زوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو نادى الاتحاد السكندرى الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حرية حسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة للفريق، فضلاً عن اللاعبين الذين تلاحقهم العروض وعلى رأسهم مابولولو.

ويرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن اختيار الصفقات الجديد وحسم ملف اللاعبين الراحلين حق أصيل للجهاز الفني، ولا يجب التدخل فيه.

من ناحية أخرى وافق مسئولو الاتحاد السكندرى على طلب محمد محمود لاعب الفريق بتنفيذ برنامجه التأهيل مع الدكتور محمد وفائى استشارى العلاج الطبيعى بالنادى الأهلى، وذلك لتواجد اللاعب في القاهرة ورغبته في محاربة الإجهاد.

ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى محمد محمود، لاعب الفريق، راحة لمدة أسبوع، يبدأ خلالها جلسات العلاج بالمياه فى حمام السباحة للتأهيل من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يغيب محمد محمود مدة لا تقل عن أسبوعين، بعدما أثبتت الفحوصات الأولية إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية، ليبدأ الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، تجهيز بديل اللاعب للاعتماد عليه فى الفترة المقبلة.

وفي سياق مختلف قررت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى يوم 29 مايو الجارى، بعد تأجيلها بسبب مشاركة بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات أمام الأهلى.

وكان من المقرر أن يلتقى بيراميدز، الجمعة، نظيره الاتحاد السكندرى، قبل تأجيل المباراة لتقام يوم 29 مايو الجارى بسبب مشاركة بيراميدز فى مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى بدولة الإمارات وانتهت بتتويج المارد الأحمر باللقب.