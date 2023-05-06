شاموسكا يصطاد الكبار مع التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا فريقه التعاون للفوز بنتيجة (2 - 1) على نادي الاتحاد، في المباراة التي احتضنها ملعب الملك عبدالله في بريدة، أمسية الأربعاء 3 مايو، وذلك ضمن الجولة الـ25 من مسابقات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» لموسم 2022-23.

وبهذه النتيجة واصل شاموسكا نتائجه الرائعة أمام كبار دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، حيث يعد المدرب الوحيد الذي حقق الانتصار على فرق الاتحاد والنصر والهلال؛ ليستحق أن يطلق عليه لقب «صائد الكبار» هذا الموسم.

وخلال منافسات الدور الأول من دوري روشن السعودي، تفوق التعاون تحت قيادة شاموسكا على النصر بنتيجة (1 - 0)، كما فاز على الهلال (1 - 2)، قبل أن ينتصر على متصدر المسابقة الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويملك المدرب صاحب الـ57 عاما خبرة كبيرة مع الكرة السعودية، حيث سبق له الإشراف الفني على فرق الفيصلي، الهلال، والشباب، وذلك قبل توليه قيادة التعاون في يوليو من العام الماضي.

وحتى الآن لعب التعاون 26 مباراة عبر كل المسابقات تحت قيادة شاموسكا، وحقق «سكري القصيم» الفوز في 11 مواجهة، وتعادل 7 مرات، وتلقى الخسارة في 8 مناسبات، ويحتل الفريق حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة.

يذكر أن الاتحاد بعد خسارته من التعاون توقف رصيده عند 59 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن النصر الوصيف، فيما يأتي الشباب ثالثا برصيد 53 نقطة، ثم الهلال (حامل اللقب) في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

شاموسكا مع التعاون

