شكرا لقرائتكم خبر اختتام بطولة المملكة للمبارزة تحت 15 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الماسية) تحـت 15 عاما، للأسحلة الثلاثة «الأبيه والسايبر والشيش» التي أقيمت بصالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وتوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة محمد بوعلي الفائزين في البطولة، بعد أن سيطر نادي النصر على المراكز الثلاثة الأولى في سلاح الشيش، بحصول عبدالعزيز التويجري على الميدالية الذهبية، وحل راكان الغنام ثانيا ومشاري الفوزان ثالثا، وياسين رفيق (الأهلي) الثالث مكررا.

وحصل صالح الراشد (النصر) على ذهبية سلاح الأبيه، وجاء نور المسكين (الهدى) ثانيا، وعمر مصطفى (الاتحاد) ثالثا، وفيصل الصانع (النصر) الثالث مكررا، فيما نال عبدالسلام العنزي (الوطني) ذهبية سلاح السايبر، وحل فيصل السعيد (النصر) ثانيا، وفياض العبيد (العدالة) ثالثا ومحمد الداوود (الهدى) الثالث مكررا.