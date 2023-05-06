أخضر السيدات يلتقي فلسطين وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي المنتخب النسائي السعودي، اليوم، ضيفه الفلسطيني على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وسيكون اللقاء الدولي العاشر في مسيرة المنتخب السعودي للسيدات، والتي بدأت من فبراير 2022، ليحقق 4 انتصارات مقابل 3 تعادلات وخسارتين، ويتواجد حاليا في المركز 171 بتصنيف الفيفا برصيد 838.4 نقطة.

وستكون المباراة هي الثالثة للمدربة الفنلندية روزا لابي سيبالا، التي تولت المنصب في فبراير الماضي، خلفا للألمانية مونيكا ستاب، لتبحث الآن عن الانتصار الأول مع المنتخب السعودي، حيث تعادل (1-1) ثم خسر من إندونيسيا (0-1) وديا في ذات الشهر.

ولم يسبق للطرفين أن تواجها من قبل، إلا أن سيدات فلسطين سبق لهن اللعب في مدينة جدة، وكان في يونيو الماضي، لكن على مستوى كرة القدم الصالات عندما شاركن في منافسات بطولة غرب آسيا للسيدات الصالات 2022 بالصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل المنتخب الفلسطيني للسيدات المركز 129 بالتصنيف الدولي الفيفا، ويتفوق على صاحب الأرض في الخبرة التي يمتلكها لخوضه منافسات تصفيات كأس آسيا في أكثر من نسخة، وأيضا خوضه عدة نسخ من بطولة غرب آسيا للسيدات العشبي.