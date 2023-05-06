شكرا لقرائتكم خبر دياز: لا نستحق الهزيمة.. والحظ خذلني مرتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز عن حزنه الشديد بعد خسارة لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2022، مشيرا إلى أن الهزيمة غير مستحقة، مرسلا في الوقت ذاته شكره الكبير لإدارة «الزعيم» الهلالي على ثقتها الكبيرة فيه.

وخسر الهلال لقب البطولة الأعرق في آسيا، أمام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، بعد تعادله إيجابيا بهدف لمثله، في المباراة التي جرت، على استاد الملك فهد الدولي، وخسارته في الإياب بهدف نظيف على ملعب «سايتاما 2002» أمس.

وقال دياز عقب اللقاء «اليوم لعبنا أفضل من مباراة الذهاب، والخطأ الذي أتى منه الهدف أثر على اللاعبين، والذين رغم كل شيء أشكرهم على الأداء الكبير الذي قدموه خلال مباراتي الذهاب والإياب».

وأضاف مدرب الهلال «أشكر إدارة النادي التي منحتني الفرصة في لعب نهائي البطولة الآسيوية لمرتين، ولكن للأسف لم أحصل على اللقب، أشكر كل المسؤولين على العمل الجبار الذي قاموا به خلال مشواري مع النادي».

وتابع «لم يحالفنا الحظ، ونعتذر للجمهور الهلالي الكبير، فالفريق لم يستحق الخسارة»، مبينا «هناك ضغوط كبيرة على الهلال جراء كثرة المشاركات هذا الموسم ومن بينها مونديال المنتخبات في قطر ومونديال الأندية وكذلك المنافسات المحلية والقارية».

وختم الأرجنتيني «الضغوط البدنية أثرت بكوننا واجهنا الاتحاد قبل خوض النهائي القاري، ولكن مع كل الضغوطات التي واجهناها وصلنا لنهائي آسيا».