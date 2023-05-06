شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص محمود متولي.. وأشعة للاطمئنان على حالته بعد "إغماءة" السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الطبي بالأهلي على إخضاع محمود متولي مدافع الفريق الأحمر لفحص طبي وأشعة للاطمئنان على حالته الطبية بعد تعرضه لحالة إغماء فى نهاية مباراة السوبر أمس ضد بيراميدز والذي توج فبه فريقه.

وتعرض متولي لحالة إغماء في نهاية مباراة السوبر المصري، وهو ما اضطر للتدخل السريع من قبل الجهاز الطبي للأهلي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية لعلاج اللاعب، قبل أن يستفيق بعد إسعافه السريع من طبيب الأهلي.

وعادت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة صباح اليوم السبت قادمة من ابو ظبي بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

يذكر أن الأهلي فاز مساء أمس الجمعة على فريق بيراميدز وتوج ببطولة السوبر المصري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

استقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى تونس بعد غد، الاثنين، 8 مايو الجاري، لخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى لقاء الإياب.