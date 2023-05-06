شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يتوجه إلى برج العرب لقيادة مران المصرى استعدادا لبترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه ميمي عبد الرازق، المدير الفني الجديد للنادي المصري، إلى معسكر الفريق البورسعيدي بالإسكندرية، لقيادة التدريبات استعداداً للقاء القادم أمام بترول أسيوط في كأس مصر الاثنين المقبل.

واصطحب ميمي عبد الرازق كلا من، محمود جابر إداري المصري السابق، ومجدي الألفي الطبيب السابق للفريق، وأعلن النادي المصري إنهاء التعاقد رسمياً مع التوأم وتكليف ميمي عبد الرازق بمهام المدير الفني للفريق.

إجمالاً تولى حسام حسن المهمة الفنية للفريق البورسعيدي في 14 ديسمبر الماضي، حيث حقق حسام حسن مع المصري 8 انتصارات، و9 تعادلات، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبو المصري 22 هدفاً، واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر، ونجح حسام حسن في قيادة الفريق إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.

فى سياق آخر، عاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكره ببرج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها الفريق، استعدادا لمواجهة نظيره بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.