7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة: لا صحة لتحويل الشناوى ومعلول للجنة الانضباط بعد السوبر،أوسوريو يدرس الدفع بـ محمد عواد أمام بروكسى فى الكأس .

اتحاد الكرة: لا صحة لتحويل الشناوى ومعلول للجنة الانضباط بعد السوبر

نفى مسئولو اتحاد الكرة ما تردد حول صدور قرار بإحالة محمد الشناوى وعلى معلول لاعبي الاهلي للجنة الانضباط بعد مباراة السوبر المصري أمس بالإمارات.

كشف أحمد عبد القادر نجم النادى الاهلى أن وكيل أعماله يناقش مع إدارة النادي عرض سيسكا موسكا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وقال اللاعب فى تصريحات تليفزيونية عقب التتويج بكأس السوبر على حساب بيراميدز، "لا أشغل بالى بمناقشة العروض، فقط أركز مع فريقى ومبارياته وأترك مناقشة عرض النادى الروسى للتعاقد معى برفقة وكيل أعمالى يتناقش فيه مع إدارة الأهلى".

مهمة خاصة لـ مخطط أحمال الزمالك بفرمان أوسوريو.. تعرف عليها

يرغب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك ، فى الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، لذا كلف علاء رجب مخطط الأحمال بإعداد تقرير مفصل في هذا الملف خلال الفترة الحالية للوقوف على مستوى كل لاعب ومدى جاهزيته للمباريات المقبلة.

يفتقد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه باهر المحمدى فى مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري، بسبب الإيقاف، بعدما حصل اللاعب على ثلاثة إنذارات فى مباريات الدراويش الأخيرة.

يسابق الجهاز الطبي بالنادى الاهلى الزمن لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لمباراة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة المقبلة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.