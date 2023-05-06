شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يواصل عزف الألحان فى مباريات الأهلى بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، التألق مع المارد الأحمر بعد عودته للمباريات خلال يناير الماضي، وآخرها التتويج مع الأهلى بلقب السوبر المحلى على حساب بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبي مساء أمس.

كهربا الذى دخل بديلا في الشوط الثاني، تمكن من فك طلاسم المباراة بالحصول على ركلة جزاء جاء منها هدف الأهلي الوحيد عن طريق على معلول ليتوج المارد الأحمر بلقب السوبر المحلى.

ونجح كهربا فى تسجيل 11 هدفا في 18 مباراة خاضها خلال هذا الموسم بكافة المسابقات.

تُوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي والـ13 في تاريخه، بعد فوزه الصعب والمثير على بيراميدز بهدف دون رد، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت المباراة إثارة وندية على درجة كبيرة، رغم انتهاء الشوطين الأول والثاني بالتعادل السلبي.

وأعرب كهربا عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر بعد الفوز على بيراميدز وقال كهربا: «كنت متفائلًا قبل المباراة بالفوز والتتويج بلقب السوبر، والجميع كان في حالة تركيز كبيرة لإسعاد كل الجماهير التي تواجدت في الاستاد".

وأضاف كهربا، «نجحت في المساهمة فى ركلة الجزاء التي منحت الفريق الفوز بفضل مساعدة زملائي في الفريق، أشكر اللاعبين والجهاز الفني على مساعدتي في العودة والتألق رفقة الفريق بعد انتهاء فترة الإيقاف، بالإضافة إلى عائلتي التي كانت عاملًا مساعدًا بشكل كبير".

وأثنى كهربا على استاد محمد بن زايد والذي استضاف مباراة السوبر أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جماهير الأهلي جعلت أجواء الملعب عالمية وتستحق الفرحة بالتتويج بلقب السوبر.