شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى ينتظم فى تدريب الزمالك بعد شفاء إصابته.. وتأهيل خاص لعمر جابر والزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم مصطفى شلبي الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بروكسي المقبلة في كأس مصر.

جاء ذلك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وشارك شلبي في الفقرات البدنية والفنية بشكل طبيعي على هامش المران اليوم، لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق، برنامجا تأهيليا خاصا لكل من عمر جابر ومصطفى الزناري ثنائي الأبيض، على هامش المران، وأدى الثنائي التدريبات التأهيلية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، ضمن برنامج موضوع لهما لتجهيزهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.