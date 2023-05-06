شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حسام حسن مع المصرى بعد إقالته من تدريب الفريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولاية قصيرة خاضها حسام حسن وجهازه الفني فى قيادة النادي المصري، وذلك بعدما أعلن النادي النصري إنهاء التعاقد رسمياً مع التوأم وتكليف ميمي عبد الرازق بمهام المدير الفني للفريق.

إجمالاً.. تولى حسام حسن المهمة الفنية للفريق البورسعيدي فى 14 ديسمبر الماضي، حقق حسام حسن مع المصرى 8 انتصارات، و9 تعادلات، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبو المصري 22 هدفاً، واستقبلت شباكهم 21، ونجح حسام حسن فى قيادة الفريق إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، فاز المصري فى 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.

فى سياق آخر، عاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكره ببرج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها الفريق، استعدادا لمواجهة نظيره بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.