شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بعثة بيراميدز من الإمارات بعد خسارة السوبر أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى القاهرة فجر غد، الأحد، قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر أمام الأهلي بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء.

وتم تعديل موعد عودة بعثة بيراميدز من الإمارات، حيث كان محددا من البداية عودة البعثة اليوم، السبت، إلا أنه تم تعديل الموعد لتعود صباح غد، الأحد، دون وجود أسباب معلنة.

ويحصل فريق الأهلي على 500 ألف درهم إماراتي _ ما يقارب 4 ملايين و122 ألف جنيه مصري_ بعد التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب بيراميدز أمس، الجمعة، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، فيما يحصل بيراميدز على 250 ألف درهم _ ما يقارب 2 مليون و61 ألف جنيه مصري_ بعد الحصول على المركز الثاني.

وتوّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".