شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات المنتخب الأولمبى فى كأس أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024" عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية مع مالى والجابون والنيجر، بينما ضمت المجموعة الأولى المغرب وغانا والكونغو برازافيل وغينيا.

وتقام البطولة فى الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو على الملاعب المغربية.

مصر والنيجر

منتخب مصر يلتقي النيجر يوم 25 يونيو المقبل، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر.

مصر ومالي

منتخب مصر يواجه مالي يوم الأربعاء 28 يونيو المقبل، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر .

مصر والجابون

منتخب مصر مع الجابون يوم 1 يوليو المقبل، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر.

يذكر أن منتخب مصر حامل لقب البطولة الماضية.