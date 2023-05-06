ليفربول يواجه برينتفورد والسيتي أمام ليدز ونهائي كأس ملك إسبانيا.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 6-5-2023، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم.

ويواجه ليفربول فريق برينتفورد، ويلتقي مانشستر سيتي فريق ليدز يونايتد ضمن مواجهات الجولة 35.

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا مساء اليوم في نهائي كأس أسبانيا.

كما تقام اليوم مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني بعدما انتهت مواجهة الذهاب في السعودية بهدف لكل فريق.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت وبالمواعيد القنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث × تشيلسي، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

توتنهام × كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

ولفرهامبتون × أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1

مانشستر سيتي × ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ليفربول × برينتفورد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في نهائي كأس أسبانيا

تقام المباراة في تمام الساعة 11 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل عبر قناة SSC1 HD

الدوري الإيطالي

ميلان × لاتسيو، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

روما × انتر ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

كريمونيزي × سبيزيا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الإلماني

فرايبورج × لايبزيج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

هوفنهايم × آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 4 HD max.

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوخوم، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 8 HD max.

أوجسبورج × يونيون برلين، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 7.

هيرتا برلين × شتوتجارت، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 7 HD max.

فيردر بريمن × بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

نيس × رين، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD2.

ستاد ريمس × ليل، تقام المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD2.

لانس × مارسيليا، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD2.

مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

تقام الهلال وأرواوا مباراة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل علي قنوات (SSC1 HD وAbu Dhabi Sports Asia 1 وAlkass Nine HD وbeIN Sports AFC HD).

مباراة الأهلي وسلاك اليوم في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل علي قناة أون تايم سبورت 1.

مباراة الزمالك وكينشاسا اليوم في نصف نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد

تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة والسعودية.