شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الدقائق المرعبة فى السوبر.. محمود متولى يخطف قلوب الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرَّض محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإغماء عقب مباراة بيراميدز، الأمر الذى أصاب الجماهير فى ملعب محمد بن زايد بالرعب. واستدعى الأطباء سيارة الإسعاف الخاصة بالملعب سريعا، بعد سقوط محمود متولى بشكل مفاجئ.

ولم تمضِ دقائق قليلة حتى استفاق محمود متولي، ليبدأ الأهلي الاحتفال عقب التتويج بكأس السوبر على حساب بيراميدز.

متولي: حالتى الصحية جيدة.. ونستحق التتويج بالبطولة

من جانبه طمأن محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، فى اللحظات الأخيرة من مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، والتى انتهت بفوز الأهلي 1 - صفر، وتتويجه بالبطولة.

وأكد متولي أنه بخير وحالته الصحية جيدة، وأبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادي، وقال إن التتويج بالبطولة مستحق.

وتعليقًا على المواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال متولي، «نسعى دائمًا للفوز بكل مباراة، ونعتبر أن كل المباريات مباريات كؤوس، وسنستعد بقوة للمباراة».

أبو عبلة: لا شيء يدعو للقلق بشأن محمود متولي

وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي تفاصيل ما دار لـ محمود متولي مدافع الفريق عقب نهاية كأس السوبر المصري.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، "حصل إغماء لمحمود متولي بسبب آخر التحام قبل صافرة نهاية اللقاء مباشرة، الأمور طالت بعض الشيء، وبدأنا الإسعافات الأولية ثم ساعدنا طاقم الإسعاف الخاص بالملعب، وأصبحت الأمور بخير".

وأوضح أن "التشخيص إغماء خفيف واستفاق منه اللاعب، وسنخرج لإجراء فحوصات روتينية من أجل نطمئن الجماهير، حالة الوعي والذهنية والبدنية للاعب ولا شيء يدعو للقلق".