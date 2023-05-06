تعرف على مكافآت الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصرى على حساب بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على 500 ألف درهم إماراتي _ ما يقارب 4 ملايين و122 ألف جنيه مصري_ بعد التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب بيراميدز أمس، الجمعة، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، فيما يحصل بيراميدز على 250 ألف درهم _ ما يقارب 2 مليون و61 ألف جنيه مصري_ بعد الحصول على المركز الثاني.

ونجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فى تحقيق البطولة الثالثة مع المارد الأحمر منذ توليه تدريب الفريق فى سبتمبر الماضي، وكانت أول ألقاب كولر مع الأهلي هي التتويج بلقب السوبر المصرى النسخة الماضية بالفوز على الزمالك بثنائية سافيو وكريم فؤاد، قبل أن يهزم بيراميدز بهدفين لهدف قبل أسابيع في نهائي كأس مصر ثم فاز بالنسخة الجديدة من السوبر المصري الليلة بالفوز على بيراميدز.

وتوّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".