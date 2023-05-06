شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بطل الكونغو فى نصف نهائى السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة مهمة مساء اليوم، السبت، أمام نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، فى إطار نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى التى ينظمها النادى الأهلى.

تقام مباراة الزمالك أمام بطل الكونغو فى السابعة مساء اليوم، السبت، حيث يتأهل الفائز من هذا اللقاء لمواجهة الأهلى فى النهائى غدا الأحد.

وتأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسى عن عدم المشاركة فى السوبر.

وشهد الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد، الذى أقيم أمس بمقر النادى الأهلى، حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و منصور اريموا رئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد و محمد الامين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد و ك خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الاهلى و يزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقى لكرة اليد والسادة ممثلى الأندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.