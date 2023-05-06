شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يترقب التتويج مع الأهلى بـ5 ألقاب فى الموسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فى حصد البطولة الثالثة مع المارد الأحمر منذ توليه تدريب الفريق فى سبتمبر الماضي.

وكانت أول ألقاب كولر مع الأهلي هى التتويج بلقب السوبر المصري النسخة الماضية بالفوز على الزمالك بثنائية سافيو وكريم فؤاد، قبل أن يهزم بيراميدز بهدفين مقابل هدف قبل أسابيع فى نهائي كأس مصر، ثم فاز بالنسخة الجديدة من السوبر المصرى الليلة الماضية بالفوز على بيراميدز.

وتولى كولر القيادة الفنية للفريق الأحمر في شهر أكتوبر الماضي، ونجح فى التتويج بـ 3 ألقاب مع الأهلي، حتى الآن، هى كأس السوبر المحلي مرتين، وكأس مصر مرة واحدة.

كما يتصدر الفريق الأحمر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد مرور 27 جولة، إلى جانب وصوله للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد يختتم كولر موسمه التدريبي الأول مع الأهلي بـ 5 بطولات حال نجاحه فى تحقيق البطولتين.

وحقق المدرب السويسري - ذو الـ 62 عامًا - ثلاثة ألقاب فقط منذ انطلاق مسيرته التدريبية في عام 1997، مع الأندية والمنتخبات المختلفة قبل وصوله إلى القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري السويسري مرتان مع ناديي سانت جالين وجراسهوبر، إلى جانب تحقيقه لقب كأس السوبر السويسري مع فريق بازل.

كولر: نستحق التتويج.. وجماهير الأهلي لا تتوقف عن المطالبة بالفوز

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الاهلى سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأوضح أن الفوز بالسوبر محطة مهمة للغاية بموسم الفريق، وأن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم مباراة كبيرة، واستحقوا التتويج باللقب على حساب منافس قوي يملك عناصر مميزة في كل المراكز.

وأشار كولر إلى أن الفريق يخوض المرحلة الأخيرة من المنافسات في المسابقات المختلفة، وهي مرحلة تحتاج إلى جاهزية الجميع، مما يجعله يلجأ إلى التدوير في المشاركة بين اللاعبين، وأنه من الضروري للغاية أن تتم هذه العملية بذكاء للحفاظ على الجميع.

وأضاف: «نخوض مباريات قوية في فترة زمنية مضغوطة، ونسعى للفوز بكل البطولات. جماهير الأهلي لا تتوقف عن المطالبة بالفوز بالبطولات، ونحن نتفهم ذلك وهذه فلسفة الفريق بشكل عام".

وشدد كولر على أن الفريق لديه حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال البطولات التي يشارك بها، وأن الجهاز الفني يعمل بكل جد من أجل التتويج بالألقاب وإسعاد الجماهير.

قمصان: التحضير الجيد كلمة السر في الفوز بالسوبر..وهدفنا دوري الابطال

وأكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن الفريق توج بلقب ‏السوبر المصري بعد التحضير الجيد لمباراة بيراميدز من الجهاز الفني واللاعبين والحضور ‏الجماهيري القوي في مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات.‏

وأضاف قمصان، «جماهير الأهلي دائمًا ما تكون مساندة للفريق في أي مكان يتواجد به، وقدر ‏الأهلي اللعب على كل البطولات التي يشارك بها، وجميع اللاعبين يقدرون هذا الأمر جيدًا ‏ويعلمون كم التحديات التي تواجههم ودائمًا ما يكونون عن حسن الظن بهم».‏

وواصل المدرب العام حديثه، «البداية جيدة خلال الموسم الحالي، حيث توج الفريق ببطولة كأس ‏مصر عن الموسم الماضي ثم كأس السوبر المصري، وأمامنا تحديات جديدة ورغبة قوية في ‏استكمال مشوارنا القوي للتتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري». ‏

وأشار قمصان إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بالاحتفال اليوم بعد ‏التتويج بلقب كأس السوبر، ثم التركيز في دوري أبطال إفريقيا والذي يعد التحدي القادم ‏للفريق.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن أي بطولة يشارك بها الأهلي تعتبر التحدي ‏بالنسبة إلى الجهاز الفني واللاعبين، وأن الجميع يعلم تمامًا أن جماهير النادي دائمًا ما تكون ‏متعطشة للفوز بكل البطولات وأنهم يسعون بكل قوة لإسعادهم.‏

هارالد جامبيرلي: «لدينا أحلام كثيرة مع الفريق لتحقيق طموحات الجماهير»

أثنى هارالد جامبيرلي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على جماهير الفريق أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جمهور الأهلي فريد من نوعه، ودائمًا ما يساعد الفريق على تحقيق الانتصارات.

وقال هارالد، «مباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي، ولكن نجحنا كجهاز فني أن نضع الخطة التي توجنا بها باللقب".

وأشاد هارالد بجماهير الأهلي، مؤكدًا أنه جمهور فريد من نوعه وأعظم جمهور رآه في مسيرته.

واختتم هارالد تصريحاته قائلا، «الفريق سيحتفل اليوم، وبداية من الغد سنبدأ التحضير لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا. لدينا أحلام وطموحات كثيرة مع الفريق لإسعاد الجماهير مستقبلًا».