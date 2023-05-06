شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الحمام فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب ،بقيادة شوقي غريب، معسكراً مغلقاً اليوم، السبت، لمدة 48 ساعة، استعداداً لمواجهة فريق الحمام المطروحي، والتى تجمعهما مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وكان المقاولون العرب قد تعادل بهدف لمثله فى المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة 27.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون بقيادة شوقي غريب، بمباريات فريق الحمام في القسم الثاني، للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المطروحي.

وشدد شوقي غريب على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص وعدم الاستهانة بالمنافس، محذراً من مفاجآت الكأس التي تطيح بأسماء كبيرة أمام فرق القسم الثاني.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.