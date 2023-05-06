شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وديانج يكشفان حقيقة عروض الرحيل عن الأهلى بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد القادر نجم النادى الاهلى أن وكيل أعماله يناقش مع إدارة النادي عرض سيسكا موسكا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وقال اللاعب فى تصريحات تليفزيونية عقب التتويج بكأس السوبر على حساب بيراميدز، "لا أشغل بالى بمناقشة العروض، فقط أركز مع فريقى ومبارياته وأترك مناقشة عرض النادى الروسى للتعاقد معى برفقة وكيل أعمالى يتناقش فيه مع إدارة الأهلى".

وأكد أحمد عبد القادر، فى تصريحات صحفية، أن الأهلى يمتلك تشكيلة مميزة من اللاعبين قادرة على المنافسة بقوة في جميع البطولات، وأن التتويج بالسوبر لم يأتِ من فراغ بل بفضل المستوى المميز لجميع اللاعبين.

وأضاف عبد القادر، أن الجميع داخل الفريق كانوا يعلمون جيدًا أن هناك دوافع قوية لدى فريق بيراميدز للتتويج بلقب السوبر المصري، خاصة بعد خسارتهم كأس مصر أمام الأهلي قبل أسبوعين، ولكن لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في حصد اللقب.

وحرص عبد القادر على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت اللاعبين من المدرجات بأعداد كبيرة، مؤكدًا أن وقوفهم خلف الفريق باستمرار يدفع اللاعبين إلى القتال من أجل الفوز بكل الألقاب.

فيما حسم الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، الجدل حول إمكانية رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خصوصا بعدما ربطته تقارير صحفية بالانتقال لبشكتاش التركي.

وقال ديانج عقب الفوز على بيراميدز في السوبر المصري (1-0)، إنه سيتحدث هذه المرة ويفتح قلبه للرد على هذه الأمور، وتوضيح الصورة للجميع.

وأضاف ديانج، "دائما مع كل فترة انتقالات تفتعل بعض الأيادى الخفية أنباء رحيلي، ربما لإثارة البلبلة واختلاق أزمات بيني وإدارة الأهلي، وربما يكون ذلك مجرد كلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع، "أنا أهلاوي، وهذا رابع موسم لي مع الفريق، وكل تركيزي على عملي كلاعب محترف.. من الطبيعي أن تكون هناك فترات فراغ يمر بها أى لاعب، لكننى أعود سريعا لمستواى، ولا أدرى لماذا يطلقون الأنباء حول رحيلي".

وأتم، "لم يتواصل معى أحد للتفاوض بخصوص مغادرة الأهلي.. ربما تكون هناك اتصالات مع إدارة النادي، لكننى لا أعلم عنها شيئا".

يذكر أن ديانج انضم إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر، في صيف 2019.