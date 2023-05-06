شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى "نمبر وان" فى الأهلى بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، لقب رجل مباراة السوبر بعدما قاد المارد الأحمر باقتدار لاعتلاء منصة التتويج بالسوبر بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.

وسيطر تألق الشناوى على مشاهد المباراة، بعدما ظهر قائد الأهلى بشكل مميز طوال المباراة.

وتصدى محمد الشناوي للعديد من الكرات الخطيرة، حيث بدأ الأمر بتسديدتين خارج منطقة الجزاء، تعامل معهما بطريقة مميزة، فضلا عن التصدى لتسديدة قوية غيرت اتجاهها بعد الاصطدام فى قدم مروان عطية.

أما التصدي الأصعب فكان فى الدقيقة 70 من الشوط الثاني، بعدما أطلق المغربي وليد الكرتي ضربة رأسية رائعة، لم تجد سوى أصابع حارس الأهلي للتعامل معها.

وتُوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي والـ13 في تاريخه، بعد فوزه الصعب والمثير على بيراميدز بهدف دون رد، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت المباراة إثارة وندية على درجة كبيرة، رغم انتهاء الشوطين الأول والثاني بالتعادل السلبي.