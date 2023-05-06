شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود لمعسكر الإسكندرية استعدادا لمواجهة بترول أسيوط فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكره ببرج العرب بالإسكندرية، بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها الفريق، استعدادا لمواجهة نظيره بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، تقريرا من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان، عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق وأبرزهم، إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.