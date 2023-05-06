شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات دور الـ16 لبطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات دور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان 16 لاعباً مصرياً قد تأهلوا إلى منافسات هذا الدور بواقع، 7 لاعبات في منافسات السيدات، و9 لاعبين في منافسات الرجال، وذلك من أصل 37 لاعبا مصريا شاركوا في البطولة منذ بدايتها.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

مصطفى عسل والويلزي جويل مكين

مازن هشام وعلي أبو العنين

علي فرج والانجليزي ناثان ليك

نوران جوهر والبلجيكية تيني جليس

نور الطيب والأمريكية صابرينا صبحي

سلمى هاني والأمريكية أماندا صبحي

هانيا الحمامي وأمينة عرفي

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.

فيما سبق لعلى فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.