مهمة خاصة لـ مخطط أحمال الزمالك بفرمان أوسوريو.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - يرغب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك ، فى الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، لذا كلف علاء رجب مخطط الأحمال بإعداد تقرير مفصل في هذا الملف خلال الفترة الحالية للوقوف على مستوى كل لاعب ومدى جاهزيته للمباريات المقبلة.

وبدأ بالفعل مخطط الأحمال مهمته التى كلف بها في الزمالك بإعداد تقرير مفصل عن كل لاعب فى الفريق، من خلال الأرقام والمعدلات البدنية الخاصة به، وفقًا للأجهزة التي يستخدمها الفريق في الأمور الخاصة بذلك.