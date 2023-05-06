شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة خاصة لـ مخطط أحمال الزمالك بفرمان أوسوريو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرغب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك ، فى الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، لذا كلف علاء رجب مخطط الأحمال بإعداد تقرير مفصل في هذا الملف خلال الفترة الحالية للوقوف على مستوى كل لاعب ومدى جاهزيته للمباريات المقبلة.
وبدأ بالفعل مخطط الأحمال مهمته التى كلف بها في الزمالك بإعداد تقرير مفصل عن كل لاعب فى الفريق، من خلال الأرقام والمعدلات البدنية الخاصة به، وفقًا للأجهزة التي يستخدمها الفريق في الأمور الخاصة بذلك.
ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لاعبو الزمالك راحة من التدريبات الجماعية بالأمس الجمعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس من ضغط المباريات فى الدورى،وقضاء وقت مميز مع أسرهم والإطمئنان عليهم.
ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 43 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 مباريات.
فى حين فاز بروكسي على كفر الشيخ بهدف نظيف في الدور التمهيدي الثالث في بطولة كأس مصر.
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