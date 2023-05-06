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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التتويج ببطولة السوبر المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
من جهته طالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة مباراة السوبر والتفكير فى مباراة حرس الحدود بالدوري المقرر لها الثلاثاء المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت فى الإمارات شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل المباريات المقبلة التي ستكون أكثر ندية وإثارة وعلى رأسها مباراة الترجى التونسى بدوري أبطال أفريقيا.
وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات وهو رقم قياسي إفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.
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