شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يصحح أخطاء لاعبى الطلائع الدفاعية قبل مواجهة الشرقية فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل عماد النحاس، المدير الفني لطلائع الجيش، جهوداً مكثفة لتصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية قبل مواجهة الشرقية بالكأس، ويرى النحاس أن تلقى شباك فريقه 35 هدفاً فى 25 مباراة أمر صعب للغاية، ويتسبب في نزيف النقاط فى مباريات كثيرة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الشرقية المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر .

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض فى الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35.