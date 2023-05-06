شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يبدأ التأهيل فى الزمالك للتعافى من تمزق العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر
وعقد أوسوريو جلسة مع ناصر منسى للشد من أزره، خصوصاً أن اللاعب يعد من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأبيض بفضل تألقه خلال الفترة الماضية، وطالبه بضرورة الالتزام بالبرنامج المخصص له من أجل العودة سريعاً إلى الملاعب.
كما خضع الثنائي أحمد فتوح وعمرو السيسي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات الفردية، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للمباريات المقبلة.
وواصل شلبي برنامجه التأهيلى الموضوع له من الجهاز الطبى للفريق، بمجموعة من التدريبات الفردية على فى ظل تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة،حيث ينتظر أوسوريو شفاء المصابين في الفريق الأبيض لحاجته لكل عنصر منهم.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 43 نقطة حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 مباريات.
فى حين فاز بروكسي على كفر الشيخ بهدف نظيف في الدور التمهيدي الثالث فى بطولة كأس مصر.
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