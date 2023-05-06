شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تعود من الإمارات اليوم بعد خوض مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز اليوم، السبت، إلى لقاهرة قادمة من الإمارات بعد خوض مباراة السوبر المحلى مساء أمس، الجمعة، أمام النادى الأهلى باستاد محمد بن زايد ال نهيان بمدينة أبو ظبى.

ويستعد بيراميدز لمباراته المرتقبة أمام منافسه الاسماعيلى يوم 9 مايو الجارى على استاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات مسابقة الدورى المحلى.

وغاب عن رحلة بيراميدز إلى الإمارات الثلاثى عبد الله السعيد وأسامة جلال بسبب الاصابة وشريف إكرامى بسبب الإيقاف.

وودّع بيراميدز بطولة الكونفيدرالية منذ أيام قليلة على يد مارومو جالانتس الجنوب أفريقي حيث خسر 0-1، في إياب ربع النهائي بعد التعادل في القاهرة في جولة الذهاب بنتيجة 1-1.