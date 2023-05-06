ماهي فرص ليفربول للتأهل لدوري أبطال أوروبا؟

المنامة - ياسر ابراهيم - مع سقوط مانشستر يونايتد أمام مضيفه برايتون 0-1 الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ33 من الدوري الإنجليزي، انتعشت حظوظ ليفربول في التأهل لدوري الأبطال على حساب غريمه المحلي.



وخطف برايتون الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء حصل عليها إثر لمسة يد على المدافع لوك شو داخل المنطقة تم التأكد منها باللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وانبرى لها لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بنجاح.



وبهذه الخسارة، تجمد رصيد يونايتد عند 63 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع مع مباراة مؤجلة بفارق نقطتين خلف نيوكاسل الثالث الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة.



خسارة يونايتد منحت بصيص الأمل لغريمه ليفربول للدخول في الصراع على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس برصيد 59 نقطة أي على بعد أربع نقاط من يونايتد علما بأن "الريدز" لعب مباراة أكثر.



ومع ذلك، تبقى حظوظ ليفربول قائمة لخطف المركز الرابع وبطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يتحتم عليه أولا الفوز في جميع مبارياته الأربع المتبقية في الدوري، حينها سيصل إلى النقطة 71.



وبعدها سينتظر ليفربول خسارة يونايتد في مباراتين والتعثر في الثالثة سواء بالتعادل أو الخسارة حينها فإن أقصى رصيد يمكن لليونايتد أن يجمعه هو 70 نقطة.



المصدر: مواقع الكترونية