شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسابق الزمن لتجهيز الجلاصى قبل مواجهة بترول أسيوط فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسي إلياس الجلاصي، لاعب النادي المصري، لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، لتجهيزه في أقرب وقت للمشاركة فى المباريات بعد الإصابة التى تعرض لها وحرمته من المشاركة فى اللقاء الأخير أمام أسوان فى الدوري.

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، تقريراً من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بترول أسيوط في التاسعة مساء الاثنين المقبل، على ستاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق وأبرزهم، إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.