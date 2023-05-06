شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 16 مقعدا فى ثمن نهائى بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 16 لاعبا مصريا، في حجز مقاعدهم بدور الستة عشر ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتأهلت 7 لاعبات في منافسات السيدات، و9 لاعبين في منافسات الرجال، إلى ثمن نهائي البطولة، وذلك من أصل 37 لاعبا مصريا شاركوا في البطولة منذ بدايتها.

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي الثاني والتي امتدت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، كالتالي:

نتائج السيدات:

ـ فوز نور الشربيني على الفرنسية ماري ستيفان بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-3, 11-6.

ـ فوز نوران جوهر على مواطنتها فيروز أبو الخير بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-9, 11-2.

ـ فوز هانيا الحمامي على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3ـ1 وجاءت نتيجة الأشواط: 17-15, 8-11, 11-6, 11-7.

ـ فوز نور الطيب على الانجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3ـ1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 7-11, 11-6, 11-4.

- فوز سلمى هاني على الاسكتلندية جيورجيا بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-1, 11-4.

- فوز روان العربي على الماليزية سيفا سينجاري بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 11-2.

- فوز أمينة عرفي على الأمريكية أوليفيا كلاين بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-3, 7-11, 11-6.

- هزيمة يثرب عادل أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيحة 3-0 حيث انسحبت يثرب خلال الشوط الثالث للإصابة وجاءت نتيجة الأشواط : 11-9, 11-7, 7-5 retired.

ـ هزيمة هنا رمضان أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 12-10.

نتائج الرجال:

ـ فوز علي فرج على الإنجليزي أدريان والر بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-5.

ـ فوز محمد أبو الغار على مواطنه فارس الدسوقي بنتيجة 3ـ1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 6-11, 11-3, 11-7.

ـ فوز طارق مؤمن على المكسيكي ليونيل كاردينس بنتيجة 3ـ2 وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-5, 10-12, 11-3, 11-2.

ـ فوز يوسف إبراهيم على الاسكتلندي جريج لوبان بنتيجة 3ـ1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 8-11, 13-11, 11-7.

- فوز مصطفى عسل على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-4, 11-6, 8-11, 11-8.

- فوز علي أبو العينين على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 12-14, 11-7, 1-11, 11-4, 11-9.

- فوز مازن هشام على مواطنه كريم الحمامي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3, 11-7.

- فوز كريم عبد الجواد على السويسري ديميتري بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 12-10, 11-3.

- فوز مروان الشوربجي على الفرنسي أوجست دسورد بنتيحة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 12-10, 8-11, 11-7.