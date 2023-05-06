شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستكشف فريق الحمام قبل مواجهة دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لفريق الحمام المطروحي بدوري القسم الثاني، لتحديد أبرز معالم القوة لدى أبناء مطروح قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستأنف فريق المقاولون العرب استعداداته لمواجهة فريق الحمام المطروحي فى دور الـ 32 بكأس مصر والمقرر لها الاثنين المقبل.

وكان المقاولون العرب قد تعادل بهدف لمثله في المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة 27.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.