شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبدأ رحلة استكشاف الشرقية قبل موقعة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس من الجهاز الإداري لفريقه توفير مباريات لفريق الشرقية لمشاهدتها للوقوف على نقاط والقوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بكأس مصر بحثاً عن إستمرار سلسلة الانتصارات بالفترة الأخيرة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الشرقية المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر .

حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35.