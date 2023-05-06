شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لتدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بروكسى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة بروكسى، فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لاعبو الزمالك راحة من التدريبات الجماعية بالأمس الجمعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس من ضغط المباريات فى الدورى، وقضاء وقت مميز مع أسرهم والاطمئنان عليهم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 43 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 مباريات.