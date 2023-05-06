شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قندوسى: لا أشعر بالغربة فى مصر.. وكل اللاعبين أحبابى خاصة كهربا والشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بالسوبر المصري مع الفريق الأحمر، وذلك بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف.

وقال قندوسي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: "مصر بلدى الثاني، ولا أشعر بالغربة نهائى، وأحب شعبر مصر، وأهنئ الجماهير لأننا لعبنا مباراة صعبة، وأشعر أنني في بلدي وأكثر شىء أحبه هنا هو الجماهير والبلد عموماً.

وأضاف قندوسي عن أقرب اللاعبين له من الفريق الأحمر: كل اللاعبين أحبابي وأصحابي، مثل كهربا والشناوي.

وتسلم محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي وقائد الفريق، كأس السوبر، للاحتفال مع اللاعبين، بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".

وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

أما تشكيل بيراميدز فضم كلاً من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي.