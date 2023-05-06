شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو يبدأ البرنامج التأهيلى الأخير فى غزل المحلة عقب الشفاء من إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ صلاح ريكو، صانع ألعاب فريق غزل المحلة، البرنامج التأهيلى الأخير بالكرة من إصابة الرباط الصليبى، والذى سوف يستمر لمدة 3 أسابيع ومحاولات للتواجد في المباريات الأخيرة مع الفريق من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وكان صلاح ريكو قد أجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح منذ 5 أشهر، حيث تعرض للاصابة فى مباراة فريقه أمام سموحة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.