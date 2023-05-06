شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو يبدأ البرنامج التأهيلى الأخير فى غزل المحلة عقب الشفاء من إصابته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكان صلاح ريكو قد أجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح منذ 5 أشهر، حيث تعرض للاصابة فى مباراة فريقه أمام سموحة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويسعى رضا شحاته، المدير الفني لفريق غزل المحلة، لتصحيح الأخطاء الدفاعية خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة سيراميكا لتحسين نتائج الفريق وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز.
ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة مساء.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز