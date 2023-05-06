شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: كنا فى حاجة للفوز بالسوبر.. وعبد القادر: أشكر كولر على فنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حسين الشحات، لاعب الأهلي، عن سعادته بعد تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري عقب الفوز على بيراميدز بهدف نظيف، وقال: "التتويج بالسوبر بطولة غالية وكنا في حاجة لها والفوز بها والحمد لله الفريق كان جيدا".

وأضاف الشحات، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "هدفنا في الموسم الحالي التتويج بكل البطولات بعد حصد السوبر مرتين وكأس مصر".

وعن تواجده على دكة البدلاء في مباراة السوبر، قال: "جلوسي على الدكة وجهة نظر المدرب لا أستطيع الحديث عنها ولكن أكون في قمة تركيزي عند المشاركة من أجل مساعدة فريقي".

فيما أعرب مروان عطية عن سعادته بعد التتويج بلقب السوبر، قائلا: "سعداء بعد إسعاد جماهيرنا وكنا في قمة تركيزنا واللعب للأهلي كان حلم بالنسبة لي وسعيد لتحقيقه".

وأضاف: "أهدي التتويج بلقب السوبر إلى والدي ووالدتي وخطيبتي وكل أصدقائي".

وأعرب حمدي فتحي عن سعادته بعد التتويج بالسوبر، وقال: "بيراميدز فريق كبير ولديه لاعبين كبار، ولديه لاعبين مؤثرين، وأقول لهم _هارد لك_ بعد خسارة السوبر".

واختتم أحمد عبد القادر حديثه قائلا: "أشكر الله ولدينا لاعبون كبار وأتمنى من الله أن نستمر على هذا المستوى، وأشكر كولر لأنه يدرك متى يمنح اللاعب فرصته، وهذا يفرق معنا في توزيع مجهودنا، وأشكره على الأمور الفنية وما يقدمه مع الفريق".