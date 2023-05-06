شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل للجعيدى لمدة 10 أيام عقب الإصابة فى التدريبات الجماعية بغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد الجعيدى، صانع ألعاب فريق غزل المحلة، لبرنامج تأهيلى لمدة 10 أيام تحت إشراف طبيب الفريق دكتور خالد الجميزى، عقب الإصابة في التدريبات بخلع في مفصل الكتف وكدمة قوية بالركبة.

ويسعى رضا شحاته، المدير الفني لفريق غزل المحلة، لتصحيح الأخطاء الدفاعية خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة سيراميكا لتحسين نتائج الفريق وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.