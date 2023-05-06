شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: اختبارات تحكيمية صعبة للبنا ورفاقه فى مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى بـ"الخليج 365"، أن الأداء التحكيمى كان جيدا فى مباراة السوبر المصري بين بيراميدز والأهلي التى أقيمت مساء الجمعة باستاد محمد بن زايد، وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد ليتوج بكأس البطولة، وكانت هناك بعض الملاحظات على بعض القرارات المثيرة للجدل.

طاقم حكام مباراة السوبر :

الحكم محمود البنا

المساعد الأول أحمد توفيق

المساعد الثانى هانى عبد الفتاح

الحكم الرابع - أحمد عيسى

حكم الفار-عمر محمد

حكم مساعد فار – محمد الجاسم

الحالات:

في لقاء صعب تحكيميا تعرّض طاقم الحكام لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء الذى استمر لأكثر من 130 دقيقة، في الدقيقة 96 من عمر اللقاء خلال الوقت الإضافى قرارا بركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلي لإهمال أحمد سامى، مدافع بيراميدز، مع كهربا.

وفي الدقيقة 98 تغاضى الدولى محمود البنا عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه على معلول، مدافع الأهلى، لضرب الخصم بدون كرة، كما تغاضى عن إنذار محمد الشناوى على الأقل.

وفي الدقيقة 107 تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات لإهمال على جبر، مدافع بيراميدز، وأشار باستمرار اللعب والـ"VAR" لم يتدخل طبقا للبروتوكول.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في 6 مناسبات لثلاثى بيراميدز على جبر وبلاتي توريه وفخر الدين بن يوسف مقابل 3 إنذارات لثلاثى الاهلى محمد شريف وحمدى فتحى وطاهر طاهر، فيما أشار المساعدان إلى 4 حالات تسلل في توقيت مناسب لكن يبقى غياب الـ"VAR" خلال اللقاء هو الأبرز تحكيميا.