شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يخضع لجهاز الصدمات الكهربائية بعد تعرضه للإغماء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر الجهاز الطبي للأهلي إلى وضع محمود متولي، مدافع الفريق الأحمر، على جهاز الصدمات الكهربائية، بعد تعرض اللاعب للإغماء في نهاية مباراة فريقه ضد بيراميدز في السوبر المصري والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد.

وشهدت نهاية المباراة موقفا نبيلا من محمد الشناوي الذي انفعل على زملائه والجهاز الطبي من أجل استدعاء طبيب الأهلي، والتوجه بسرعة لعلاج محمود متولي الذي تعرض للإغماء، ما اضطر لوضعه على جهاز الصدمات الكهربائية من أجل العلاج.

وتوّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي في الوسط، وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وحسين الشحات وأليو ديانح وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي في الدفاع، وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي في الوسط، وفخري لاكاي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وتغادر بعثة الأهلي العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد عدة ساعات من خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والتي تقام مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي في الخامسة صباح غدٍ السبت لتصل مطار القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم.